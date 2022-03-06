الصين تطلق 7 أقمار صناعية جديدة

جدة - نرمين السيد - وجرى إطلاق ستة أقمار صناعية أنتجتها شركة (جالاكسى سبيس)، ومقرها بكين، وقمر صناعى تجارى للاستشعار عن بعد بواسطة صاروخ حامل من طراز (لونغ مارش-2 سى) فى الساعة 2:01 مساء (بتوقيت بكين)، ودخلت الأقمار مدارها المخطط، بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.
وأشارت الوكالة الى أن الأقمار الصناعية ستعمل على التحقيق من تكنولوجيا الشبكات وقدرة الخدمة لكوكبة الإنترنت ذات المدار المنخفض كما ستتحقق من تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد.
ويمثل الإطلاق المهمة رقم 410 للصواريخ الحاملة لسلسلة (لونغ مارش).
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