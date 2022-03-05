5 نصائح لمواجهة العواصف الرملية (إنفوجراف)

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وقالت الأرصاد فى الإنفوجراف أنه يجب السير بعيدا عن المنازل واللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة، ونصحت مرضى الجيوب الأنفية بالبقاء فى المنازل، وشددت على ضروةة غلق التوافذ والأبوبا بإحكام، وتغطية فتحات التكييف لمنع دخول الأتربة من خلالها، ويجب القيادة بحذر على الطرق وخصوصا الطرق السريعة لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية.
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر غدا الأحد بأول منخفض خماسينى لهذا الموسم ويجلب معه رياح نشطة وجافة بشكل كبير.
وأضافت الهيئة فى بيانها المنشورعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم السبت، إن المنخفض يعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على الأنحاء كافة، وانخفاض فى مستوى الضغط الجوى السطحى ويصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تبدأ على غرب البلاد، وتتقدم لداخل لتؤثر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى مرورا بالقاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على شرق البلاد (السواحل الشرقية وسيناء) مما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية.
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