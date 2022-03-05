تسلا تحصل على موافقة ببدء الإنتاج التجارى فى مصنعها الجديد بألمانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية أن الحصول على الترخيص المشروط لمصنع السيارات والبطاريات فى براندنبورج يأتى بعد شهور من التأخير.

وكانت تسلا تنوى بدء إنتاج المركبات بحلول أوائل صيف عام 2021، لكن جائحة كورونا وتعقيدات سلسلة التوريد والاشتباكات مع دعاة حماية البيئة أدت جميعها إلى تباطؤ وتيرتها.

يتضمن المشروع مصنعا لإنتاج ما يصل إلى 500 ألف مركبة سنويا.

ولا تعنى الموافقة أن تسلا يمكنها بدء الإنتاج على الفور، حيث يخضع الترخيص لفترة اعتراض عام بالإضافة إلى شروط الفحص النهائية الأخرى التى تشمل التحكم فى تلوث الهواء واستخدام المياه.

جدير بالذكر أن المصنع الألمانى مهم للغاية لخطط تسلا Tesla للتوسع عالميا بعد افتتاح مصنع Gigafactory 3 فى شنجهاى أواخر عام 2019، ومن المتوقع افتتاح مصنع رسميا فى تكساس قريبا أيضا.