بـ طائرة بدون طيار.. جامعة أسيوط تتأهل لمسابقة بكاليفورنيا

وأعلن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب، وفق بيان الجامعة، تمكن فريق طلابى بالجامعة من التأهل لمسابقة الجمعية الأمريكية للمركبات بولاية كاليفورنيا، بعد صناعتهم طائرة بدون طيار "RC Plane" فى أبريل المقبل فى بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد هى الطائرة الأولى من نوعها فى الصعيد وتم تجربتها والتحكم فيها عن طريق طيار متخصص ونجحت هذه التجربة بدون حدوث أى تلف فى الطائرة، وإنجاز المهمة بنجاح.
وأكد الفريق أن هذه الطائرة هى الأولى من نوعها فى الصعيد وتم تجربتها وتم التحكم فيها عن طريق طيار متخصص ونجحت هذه التجربة بدون حدوث أى تلف فى الطائرة، وإنجاز المهمة بنجاح.
وأشار الفريق إلى أنه تم تصنيع الطائرة تحت إشراف الدكتور محمود عثمان، المدرس بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، والمهندس رامى عنتر، المعيد بكلية الهندسة قسم الميكانيكا، وكانت أهم التحديات هى قدرتهم على صناعة طائرة بنجاح رغم ذلك التخصص غير موجود بكلية الهندسة بجامعة أسيوط.
وتتميز الطائرة بأن وزنها لا يزيد على 6 كيلوجرامات وقادرة على حمل وزن مقارب لوزنها، كما أنه تم تصنيع الطائرة من مواد محلية حيث لم يتم الاعتماد على أى خامات مستوردة فى الطائرة سوى المحركات فقط.
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