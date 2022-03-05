لإنقاذ ملابس الصيف.. كيف تخرج من الشتاء بجسم متناسق (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، نصائح هامة تساعدك على الخروج من الشتاء بجسم متناسق.
وبحسب أطباء تغذية، فيجب ألا تهمل وجبة الإفطار أبدًا، ويفضل أن تكون غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة ، مع اختيار المشروبات الدافئة بذكاء، وتجنب تلك المعروفة بالسعرات الحرارية العالية.
لا تنسى شرب الماء، حيث يزيد من مستوى الطاقة فى الجسم ويخلصه من السموم المخزنة والدهون.
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