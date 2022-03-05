لإنقاذ ملابس الصيف.. كيف تخرج من الشتاء بجسم متناسق (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد الإنفوجراف التالى، نصائح هامة تساعدك على الخروج من الشتاء بجسم متناسق.

وبحسب أطباء تغذية، فيجب ألا تهمل وجبة الإفطار أبدًا، ويفضل أن تكون غنية بالألياف والبروتين والكربوهيدرات المعقدة ، مع اختيار المشروبات الدافئة بذكاء، وتجنب تلك المعروفة بالسعرات الحرارية العالية.

لا تنسى شرب الماء، حيث يزيد من مستوى الطاقة فى الجسم ويخلصه من السموم المخزنة والدهون.