Galaxy A13.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج الجديد

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "gsmarena" التقنى، يأتى هاتف Galaxy A13 4G من سامسونج، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.4 بوصة، دقة عرضها 1600 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز، محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 5.

ويتميز هاتف سامسونج Galaxy A13، بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الأساسية تأتى بمستشعر بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 8 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Galaxy A13، بواسطة معالج سامسونج Exynos 850، ويأتى هذا الهاتف مع تكوينات متعددة للذاكرة بسعة تبلغ 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام وبسعة 64 أو 128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD.

ويحزم هاتف سامسونج الاقتصادى الجديد Galaxy A13، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، ويعمل الهاتف بواسطة واجهة One UI 4.1 المستندة على نظام أندرويد 12.

ويتوفر هاتف Galaxy A13، بـ 4 ألوان مختلفة هى: الأزرق والبرتقالى والأبيض والأسود، مقابل سعر 190 يورو لنسخة 4 + 64 جيجابايت، وبسعر 210 يورو لإصدار بسعة 4 + 128 جيجابايت.