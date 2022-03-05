قرار جديد من تيك توك بشأن هذه الفيديوهات

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن تلك الخطوة تبدأ فى طرح سياستها الجديدة لوسائل الإعلام الحكومية، موضحًا أن تعجيل تلك الخطوة ياتى بعد الهجوم الروسى على أوكرانيا.

وقالت المنصة إنها بدأت العمل على السياسة الجديد العام الماضى، ويمكن للمستخدمين توقع بدء ظهور التسميات فى غضون الأيام القليلة المقبلة.

وقال متحدث باسم تيك توك إنه سيتم تطبيق العلامات على بعض حسابات وسائل الإعلام الحكومية الروسية على الأقل، لكنه لم يحدد أى منها أو عددها، وأن الملصقات ستكون مرئية "عالميًا" بعد طرحها.