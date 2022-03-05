إيلون ماسك: «ستارلينك» لن تحجب وسائل الإعلام الروسية

جدة - نرمين السيد - وكتب إيلون ماسك - عبر حسابه على موقع "تويتر" - "لقد طلبت بعض الحكومات وليس أوكرانيا من بينها من نظام (ستارلينك) حجب مصادر الأخبار الروسية، ونحن لن نفعل ذلك إلا تحت تهديد السلاح.. أسف لكونى من مناصرى حرية التعبير".

جدير بالذكر أنه تم تصميم نظام "ستارلينك" لتوفير الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم من خلال نشر عدد كبير من الأقمار الصناعية الصغيرة (يصل وزنها إلى 500 كجم) فى مدار قريب من الأرض.