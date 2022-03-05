جوجل لديها خطط طموحة بشأن سماعات الرأس

جدة - نرمين السيد - استحوذت شركة جوجل على مدار 15 شهرًا الماضية على العديد من الشركات الناشئة فى مجال أجهزة الصوت، وأنفقت عشرات الملايين من الدولارات لاكتساب الملكية الفكرية والتكنولوجيا والمواهب فى مجال أجهزة الصوت.





ويمكن أن تساعد عمليات الاستحواذ هذه الشركة فى تعزيز سماعات الأذن اللاسلكية، كما تساعدها فى الدفاع عن نفسها ضد دعاوى براءات الاختراع فى المستقبل.

وتشير حقيقة أن عملاقة البحث أنفقت عشرات الملايين على الشركات الناشئة وحافظات براءات الاختراع للشركات العاملة على أجهزة الصوت والصوت الثلاثى الأبعاد وإلغاء الضوضاء وتقنية البلوتوث إلى أنها تخطط لتوسيع تشكيلة منتجاتها الصوتية.

وبدأت جوجل عملية شراء شركات أجهزة الصوت فى شهر ديسمبر 2020، عندما أبرمت صفقة مع شريكها منذ فترة طويلة Synaptics لتولى أجزاء من أعمال أجهزة الصوت فى الشركة.

وبلغت قيمة هذه الصفقة 35 مليون دولار، ووضعت جوجل فى المقابل يدها على الأجهزة الصوتية وبراءات الاختراع، كما استحوذت عملاقة البحث أيضًا على بعض موظفى Synaptics.

واستحوذت جوجل فى نفس الشهر على Dysonics الناشئة للصوت الثلاثى الأبعاد، وشملت الصفقة كلا من براءات الاختراع والمواهب.

وطورت Dysonics سابقًا برنامج تأليف صوتى ثلاثى الأبعاد وأجهزة لتتبع الحركة لسماعات الرأس، ويمكن أن تساعد التكنولوجيا التى طورتها Dysonics جوجل فى إضافة الصوت المكانى إلى مشاريع سماعات الرأس المستقبلية، من بين أشياء أخرى.

واستمرت عمليات الشراء فى عام 2021، عندما استحوذت جوجل على الملكية الفكرية لشركة RevX Technologies.

وكجزء من الصفقة، فإن براءات الاختراع المدرجة تغطى طرق إلغاء الضوضاء لسماعات الرأس من خلال الميكروفونات داخل الأذن، من بين أشياء أخرى.

كما استحوذت عملاقة البحث على الشركة الناشئة الفرنسية لأجهزة الصوتية القابلة للارتداء Tempow فى شهر مايو 2021 بسعر شراء يبلغ 17.4 مليون دولار.

وكانت Tempow تطور ما أطلقت عليه اسم نظام التشغيل الأول لسماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، وكان لها علاقات تجارية مع صانعى أجهزة أندرويد مثل موتورولا وTCL.