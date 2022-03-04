فى ذكرى مولدها .. قصة حياة السيدة زينب حفيدة الرسول ﷺ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت، أن السيدة زينب بنتُ على بن أبى طالب بن عبد المُطّلب الهاشميّة -رضى الله عنها-، وأُمُّها فاطمة الزهراء بنت النبى ﷺ ، وهى أختُ الحسن والحُسين، وسماها النبى بزينب بسبب وفاة ابنته ﷺ ، واعتنت بأخواتها بعد وفاة والدتها، كما أنها تزوجت من ابن عمها عبد الله بن جعفر وأنجبت منه عباس وعلى وعون ومحمد، وبنتان وهما أم عبدالله وأم كلثوم.

وذكرت الكاتبة الكبيرة أن السيدة زينب عاصرت حوادث كبيرة عصفت بالخلافة الراشدة بمقتل أبيها على كرم الله وجهه، وبعده وفاة الحسن بن على، كما شهدت معركة كربلاء استشهاد أخيها الإمام الحسين فى المعركة ومعه 73 من آل البيت والصحابة وأبناء الصحابة بالإضافة إلى أنه تم أسرها فى العراق.

وتابعت: "أرادت السيدة زينب قضاء بقية عمرها بجوار جدها الرسول ﷺ إلا أن بنى أمية شعروا أن وجودها عليها السلام يشعل النيران ضد الدولة الأموية، فطالبها والى المدينة بأن ترحل إلى مكان آخر، فاختارت أن تقيم فى مصر".

وأشارت جابر إلى أن والى مصر فى ذلك الوقت مسلمة بن مخلد استقبلها فى داره عام 61 هجريا، وظلت فى مصر عامًا حتى توفيت.