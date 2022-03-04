جوجل تعلق الإعلانات عبر الإنترنت فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة فى بيان أوردته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، "فى ضوء الظروف غير العادية، نعلق الإعلانات فى روسيا، فالوضع يتطور بسرعة، وسنواصل مشاركة أى تحديث للمعلومات حينما يصبح ذلك مناسبا"مضيفة "القرار يغطى جميع واجهات الإعلانات الخاصة بجوجل فى روسيا، بما فى ذلك الإعلانات المعروضة على الموقع وتسجيلات يوتيوب والبحث".
وتأتى الخطوة بعد قرارات مشابهة اتخذها موقع التغريدات "تويتر" الأسبوع الماضى، بغرض تعليق بيع الإعلانات فى روسيا وأوكرانيا، كما اخذت شركتا التكنولوجيا الأمريكية "ميتا" و"جوجل" خطوات لمنع وسائل الإعلام الروسية من بث إعلانات على منصتهما المعنيتين.
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