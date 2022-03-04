احذر.. 14 % من صفحات «فيسبوك» للتصيد الإلكترونى 

جدة - نرمين السيد - حذر خبراء فى الأمن السيبرانى، من قراصنة الإنترنت الذين يعتمدون على الكثير من صفحات التواصل الاجتماعى الشهيرة مثل "فيسبوك" و"واتساب" من أجل اختراق حسابات المستخدمين.





وبحسب تقرير شركة "Vade" فأن قراصنة الإنترنت يوقعون عددا كبيرا من ضحاياهم من خلال روابط مزيفة يبعثون بها على مواقع التواصل. وأشارت النتائج بأن صفحات موقع "فيسبوك" شكلت 14 % من صفحات التصيد التى يعتمد عليها القراصنة، لأجل الاختراق الإلكترونى. ورصدت نتائج تقرير "Vade" بأن أغلب عمليات التصيد تجرى من خلال صفحات تزعم تقديم هدايا مالية، أو الإيهام بالفوز والحصول على جوائز مغرية.

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