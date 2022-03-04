تمنح الخلود.. «حورية بحر» بوجه بشرى مخيف (صور) 

جدة - نرمين السيد - يواصل فريق من علماء جامعة كوراشيكى اليابانية للعلوم والفنون، العمل على كشف لغز تحنيط "حورية البحر" ذات الـ300 عاما والتى تحمل وجها بشريا، وموجودة فى معبد فى مدينة أساكوتشى.





"حورية البحر" التى عثر عليها فى المحيط الهادئ، قبالة جزيرة شيكوكو اليابانية، بين عامى 1736 و1741، يبلغ طولها 12 بوصة، تظهر بوجه مكشر وأسنان مدببة ويدين، وشعر على رأسها وجبينها، لكن النصف السفلى لها يشبه ذيل السمك، ويقال إنها تمنح الخلود لمن تذوق لحمها.

ويجرى العلماء، حاليا، بعض الفحوصات بالأشعة المقطعية، فى محاولة لكشف أسرار "حورية البحر"، على أن تنشر نتائج فحصوات المومياء فى وقت لاحق من هذا العام.