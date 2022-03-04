ملكة جمال صربيا تتوج بلقب «Miss Europe 2022» (صور) 

جدة - نرمين السيد - ضمت لجنة تحكيم المسابقة نخبة من المهتمين بعالم الموضة والجمال، وشارك بالغناء فى الحفل نجم الزمن الجميل مايز البياع الذى خص الحفل بأغنية أذيعت للمرة الأولى خصيصا فى هذه المناسبة. وجاءت النتائج كالتالى: الفائزة بلقب ملكة جمال أوروبا 2022 ملكة جمال صربيا، نيكولينا بالجاك. الوصيفة الأولى.. ملكة جمال أسبانيا، مايا ليتران. الوصيفة الثانية.. ملكة جمال مقدونيا الشمالية، ميا ستيرجوفسكا. الوصيفة الثالثة.. ملكة جمال سويسرا، أليفتينا بوبنوفا. الوصيفة الرابعة.. ملكة جمال البرتغال، باولا أسونكاو. الوصيفة الخامسة.. ملكة جمال أوكرانيا، تمارا ستاسيوليفيتش. الوصيف السادسة.. ملكة جمال روسيا، إيلينا إيسينا. الوصيفة السابعة.. ملكة جمال إيطاليا، إيكاترينا كوزمينا.

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