تعرف على حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة نهارًا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلًا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء.





وتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 20 10 الإسكندرية 19 12 وادى النطرون 19 11 طنطا 20 11 شبين الكوم 20 10 دمنهور 19 12 بلطيم 18 11 مطروح 18 10 السلوم 17 10 سيوة 20 08 بورسعيد 20 11 دمياط 19 11 الزقازيق 21 10 المنصورة 20 10 الإسماعيلية 20 10 السويس 21 11 العريش 18 11 رفح 17 10 رأس سدر 23 11 نخل 19 08 نويبع 20 14 طابا 21 13 كاترين 17 07 الطور 20 11 شرم الشيخ 23 14 الغردقة 24 14 مرسى علم 25 14 الفيوم 22 07 بنى سويف 21 07 المنيا 20 08 أسيوط 21 07 سوهاج 21 08 قنا 22 09 الأقصر 27 11 أسوان 28 11 إدفو 29 12 أبوسمبل 28 12 الوادى الجديد 24 11 الشلاتين 30 12 أبورماد 28 13 حلايب 29 13 رأس حدربة 25 14

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