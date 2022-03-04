تعرف على أفضل هاتف أندرويد‎ لعام 2022

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة أوبو Oppo، عن فوز هاتفها القابل للطى Find N، بفئة أفضل هاتف ذكى يعمل بأندرويد، فى حفل توزيع جوائز Global Mobile Awards "جوائز GLOMO" خلال فاعليات المؤتمر العالمى للجوال 2022 MWC.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقنى، تمنح فئة Tech4Good للشركات والمنظمات التى تحاول معالجة قضايا العالم مثل تغير المناخ والأزمات الإنسانية، ولكن تمنح فئة الإنجاز المتميز تقديرا للشركات التى تساهم فى صناعة أجهزة الهواتف المحمولة والبرامج والخدمات التى تدفع الابتكار فى صناعة الهواتف المحمولة حول العالم.

ويتم منح الجائزة لابتكار الأجهزة والبرامج الأساسية داخل أجهزة الهواتف الذكية نفسها، من بين الرقائق والمعالجات إلى الكاميرات والشاشات وغيرها من التقنيات المبتكرة التى تعمل على تطوير تجربة المستخدم وتعزز قدرات الهاتف الذكى، على النحو الذى يحدده المحللون المستقلون والصحفيون والمؤثرون على مستوى العالم.

ويعد هاتف أوبو الفائز Find N، هو أول هاتف قابل للطى تنتجه الشركة، والذى أعلنت عنه عملاقة التقنية الصينية فى شهر ديسمبر الماضى، كمنافس لأجهزة سامسونج القابلة للطى باهظة الثمن.

ويأتى هاتف أوبو القابل للطى Find N، شاشة مرنة من نوع LTPO AMOLED، قابلة للطى داخليا، تأتى بقياس 7.1 بوصة، وبدقة 1792 × 1920 بكسل، تدعم معدل تحديث عاليا يبلغ 120 هرتزا، وتدعم HDR10+.