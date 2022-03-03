سر «زبيبة الصلاة» الموجودة على جبين بايدن

جدة - نرمين السيد - وافترض البعض أن تكون البقعة ناجمة عن حادث تعرض له الرئيس، ما أدى إلى بروز كدمة على جبينه، فيما رجح آخرون أن يكون السبب شيئًا لامسه وترك أثرًا عليه.

لكن تلك العلامة ظهرت على جبين بايدن بعد مشاركته فى مراسم دينية مسيحية تعرف بـ "أربعاء الرماد"، حيث تم تداول مقاطع مصورة له عقب خروجه من الكنيسة.

وظهرت على جبهته بقعة سببها الرماد الذى يوضع عادة على الرأس كجزء من مراسم القداس مع افتتاح الصوم لدى المسيحيين.

يذكر أن "أربعاء الرماد" هو أول يوم من الصوم المسيحى ويرمز فى التقاليد المسيحية إلى التوبة.