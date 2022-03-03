مزايا جديدة مذهلة من واتساب

جدة - نرمين السيد - وقال موقع (WABetaInfo) الإخبارى التقنى الذى يتابع تطورات "واتساب" أن المزايا موجودة بالفعل فى النسخة التجريبية، ومن بين هذه المزايا: سيكون بمقدور مشرفى المجموعات حذف الرسائل التى يكتبها الأعضاء، بما يمنح المشرفين قوة أكبر على محادثات المجموعات وخاصة لجهة حذف الرسائل غير اللائقة، وسيلاحظ الشخص المعنى رسالة "المشرف حذف هذه الرسالة".

ويسعى تطبيق التواصل الفورى لتعزيز أمن مستخدمى "واتساب" عبر الحواسيب (واتساب ديسكتوب)، وذلك عبر المرور بخطوتى للتحقق من هوية المستخدم، على أن هذه المزية ستكون اختيارية ويمكن للمستخدم استعمالها أو تجاهلها.

ويمكن الحصول إليها عبر التوجه إلى الإعدادات ثم الحساب فالأمن، حيث ستكون هناك الخاصية المنتظرة.

والخطوتان المطلوبتان ليستا الكود المكون من الأرقام الستة التى تصل عبر رسالة نصية إلى الهاتف للتسجيل فى التطبيق.

وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين بالتفاعل مع رسائل الآخرين مثل تطبيقات شبكات التواصل الاجتماعى، بحيث لا يتطلب الأمر أكثر من النقر على الرسالة التى يراد الرد عليها، ثم سحب الإصبع لاختيار الرمز التعبير المناسب (الإيموجى). وسيظهر هذا المر تحت النص وسيراه أعضاء المجموعة.