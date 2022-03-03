هل هناك أمثال شعبية تعارض القرآن؟ خالد الجندى يجيب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن هذا المثل يعارض القرآن الكريم الذى حذر من الإسراف، مشددًا على أن الله تعالى يكتب رزق لكل شخص بمقدار معلوم يمكن أن يتم استهلاكه على مدار سنتين أو طوال العمر، وهذا على حسب الشخص.



ضرب الشيخ مثلا بمياه النيل والإسراف فيها حتى قلت موارده، ولهذا الإسراف يؤدى إلى الإتلاف، مشيرا إلى أن الإسراف هو إهدار المال فيما يباح أكثر مما ينبغى مثل الإسراف فى الوضوء بالماء، إما التبذير فهو إهدار المال فيما ينبغى، ولهذا جعل الله تعالى المبذر أخا للشيطان، بقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.

أضاف الجندى أن الله لا يحب المبذرين وقد يكون هذا سببا فى قلة الرزق، كما أن الله تعالى ينهى عن الإسراف فى الطاعات، فما بال الشخص بالإسراف فى الموارد، خاصة وأن شهر رمضان قادم ويجب الحذر من هذا الأمر.

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.