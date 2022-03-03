جدة - نرمين السيد - تابع الجندى خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن هذا المثل يعارض القرآن الكريم الذى حذر من الإسراف، مشددًا على أن الله تعالى يكتب رزق لكل شخص بمقدار معلوم يمكن أن يتم استهلاكه على مدار سنتين أو طوال العمر، وهذا على حسب الشخص.
ضرب الشيخ مثلا بمياه النيل والإسراف فيها حتى قلت موارده، ولهذا الإسراف يؤدى إلى الإتلاف، مشيرا إلى أن الإسراف هو إهدار المال فيما يباح أكثر مما ينبغى مثل الإسراف فى الوضوء بالماء، إما التبذير فهو إهدار المال فيما ينبغى، ولهذا جعل الله تعالى المبذر أخا للشيطان، بقوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
أضاف الجندى أن الله لا يحب المبذرين وقد يكون هذا سببا فى قلة الرزق، كما أن الله تعالى ينهى عن الإسراف فى الطاعات، فما بال الشخص بالإسراف فى الموارد، خاصة وأن شهر رمضان قادم ويجب الحذر من هذا الأمر.
"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل هناك أمثال شعبية تعارض القرآن؟ خالد الجندى يجيب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.