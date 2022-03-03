تأكل من القمامة.. مأساة عارضة أزياء عالمية

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن عارضة الأزياء السابقة، لينى ويليسون، وهى طليقة الممثل الأمريكى جيرمى جاكسون، تعيش اليوم متشردة فى شوارع منطقة "فينيس"، ضواحى مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتعيش على هذا الحال منذ ست سنوات، بعدما اضطربت صحتها العقلية والنفسية، من جراء تعاطى المخدرات.

وتزوجت ويليسون، بالممثل جيرمى جاكسون، سنة 2012، لكن ارتباطهما لم يدم طويلا، إذ انفصلا بعد عامين فقط، فكان الطلاق فى 2014.

وبدت ويليسون فى هيئة وصفت بـ"المثيرة للشفقة"، إذ ظهرت وهى تبحث فى القمامة عما يمكن أن تشربه وتأكله.

وارتدت النجمة السابقة بعض قطع الثياب، لتفادى البرد القارس، بينما تقضى الشتاء فى الشارع.

ولدى سؤالها من قبل صحيفة "صن" فى الشارع، قالت ويليسون "أنا بخير"، ثم أضافت أنها لا تريد أى مساعدة، من أى شخص.