3 نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إنفوجرافًا على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الخميس، نصائح مهمة عند تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع.





وكشف الإنفوجراف أنه عند تركيب العداد لأول مرة اطلب من الفنى "القائم بالتركيب" قبل المغادرة وقبل استلام العداد تثبيت العداد بشكل سليم. كما طالب قبل مغادرة الفنى تأكد من ضبط التاريخ والوقت المسجل بالعداد بنفس يوم التركيب، ووضع الكارت فى العداد قبل أى عملية شحن، للتأكد من عدم وجود مشكلة.

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