جدة - نرمين السيد - طورت جامعة صينية مجموعة اختبار فيروس "كوفيد-19" بحجم صغير، تسمح للأشخاص باختبار إصابتهم بالفيروس بأنفسهم من داخل المنزل من خلال استخدام عينات مسحة الأنف، حيث تظهر نتيجة الاختبار فى غضون 30 دقيقة.





وذكرت وكالة شينجوا الصينية اليوم الخميس، أنه بمجرد طرحه فى السوق. ويمكن أن يكون السعر فى حدود 100 يوان أى 15.8 دولار أمريكى، حسبما ذكر المطور بمستشفى غرب الصين التابع لجامعة سيتشوان فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تطور مجموعة اختبار جديدة سريعة ورخيصة للكشف عن كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.