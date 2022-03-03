مصرية محجبة تنافس على «ملكة جمال الكون».. من هى دينا أيمن؟

جدة - نرمين السيد - ملكة جمال الكون

وطالبت دينا أيمن الدعاء لها لأجل الفوز باللقب، حتى تصبح أول مصرية محجبة تفوز بـ "ملكة جمال نيوجيرسى وملكة جمال الكون".

من هى دينا أيمن؟

ولمن يتساءل عن من هى دينا أيمن، هى ابنة محافظة الإسكندرية، وتشغل حاليا وظيفة مديرة رمجيات فى إحدى الشركات العالمية "شركة مايكروسوفت"، وحصلت على بكالوريوس وماجستير الهندسة فى عام واحد من جامعة نيوجيرسى الأمريكية.

كما نالت تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مدينة السلام شرم الشيخ بمنتدى شباب العالم 2021، واختارتها مجلة فوربس الأمريكية ضمن أكثر الشخصيات المؤثرة تحت سن 30 عامًا بأمريكا الشمالية للعام 2022، لتميزها فى مجال الإدارة والتكنولوجيا.

وبعد أن أثبتت دينا جدارتها فى مجال الهندسة والعلم، تخوض تحديا جديدا فى مجال الجمال، لتنافس على لقب ملكة جمال نيوجيرسى فى الولايات المتحدة الأمريكية وملكة جمال الكون.

وأشارت إلى أنها التحقت بالمسابقة وتم اختيارها ضمن المرشحات النهائيات بالمسابقة، وأوضحت أنه من المقرر أن تعلن لجنة الحكام الفتاة الفائزة بالمسابقة يوم 3 أبريل المقبل.

صور دينا أيمن

إنستجرام المهندسة دينا أيمن

وأعلنت دينا ترشحها للمنافسة على لقب ملكة جمال نيو جيرسى الولايات المتحدة الأمريكية، وملكة جمال الكون، وذلك عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، وأعربت عن سعادتها بهذه الخطوة قائلة: "يسعدنى للغاية أن أشارككم فرحتى وسعادتى للترشح لجائزة (Miss NJ USA) ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية والتى تؤهلنى لجائزة ملكة جمال الكون".

وتابعت: "أنا مصرية ومحجبة، أنا هنا لأصنع هذا التاريخ، وأكون بمثابة محفزة وملهمة لمن فى مثل سنى ويشبهننى وذلك لمنحهن فرصة لتمثيل أكثر من مليارى مسلم حول العالم.. كما أسعى بكل جهدى فى مجالى لأدافع عن تمكين المرأة، أنا متحمسة جدًا لتلك المسابقة".