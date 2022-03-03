يشبه آيفون.. هاتف شاومى الجديد (سعر ومواصفات)

جدة - نرمين السيد - هاتف Poco M4 Pro

ويحمل هاتف شاومى الجديد اسم "Poco M4 Pro" الذى يأتى بشاشة ذات قياس 6.43 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2400 ×1080 بيكسل.

ويدعم الهاتف الجديد شبكات الجيل الخامس، كما يقترن بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

كاميرا هاتف شاومى الجديد

ويزود بكاميرا خلفية ثلاثية، العدسة الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل متصلة بعدسة عريضة بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويحتوى هاتف "POCO M4 Pro" على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 وات، يمكنها شحن الهاتف بالكامل فى غصون 40 دقيقة.

مواصفات وسعر Poco M4 Pro

ويأتى الهاتف بتصميم مشابه لهواتف آيفون، حيث يزود بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، تبلغ أبعاده 6.46 x 3.00 x 0.32 ميلليمتر، ويزن حوالى 205 جرام.

ويتوفر هاتف شاومى POCO M4 Pro، فى 3 ألوان هى الأزرق والأسود والأصفر المميز لسلسة بوكو، مقابل سعر حوالى 300 يورو أى ما يعادل 5200 جنيه مصرى.