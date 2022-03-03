لسه الصبح- تصرفات تجنبيها مع رجل برج الحوت

جدة - نرمين السيد - وأشار فادى إبراهيم، إلى أنه خلال تلك الفترة يتم الاحتفال بمواليد برح الحوت، لذا كشف عن بعض المواصفات.

وحذر فادى خلال الحلقة الفتيات والنساء من بعض الأشياء، لأنها تثير غضب رجال برج الحوت، ويصدر عن تلك الأفعال ردود غير مضمونة.

وعن تلك الأفعال، قال فادى إبراهيم: "بلاش تتحديه، وإثارة شعوره بالغيرة أو إحراجه قدام حد عشان هتقلب برد فعل سخيف منه ومش مضمون".

ولفت أن مواليد برج الحوت من الرجال، ينفرون من الروتين لأنهم أفراد يعشقون التجديد والحيوية.