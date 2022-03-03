جدة - نرمين السيد - وأشار فادى إبراهيم، إلى أنه خلال تلك الفترة يتم الاحتفال بمواليد برح الحوت، لذا كشف عن بعض المواصفات.
وحذر فادى خلال الحلقة الفتيات والنساء من بعض الأشياء، لأنها تثير غضب رجال برج الحوت، ويصدر عن تلك الأفعال ردود غير مضمونة.
وعن تلك الأفعال، قال فادى إبراهيم: "بلاش تتحديه، وإثارة شعوره بالغيرة أو إحراجه قدام حد عشان هتقلب برد فعل سخيف منه ومش مضمون".
ولفت أن مواليد برج الحوت من الرجال، ينفرون من الروتين لأنهم أفراد يعشقون التجديد والحيوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لسه الصبح- تصرفات تجنبيها مع رجل برج الحوت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.