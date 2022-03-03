رسوم متحركة.. ميزة جديدة من واتساب

جدة - نرمين السيد - وتستعد الشركة لطرح الميزة الجديدة وهى عبارة عن ردود فعل على الرسائل. وإلى جانب خيار رد الفعل على الرسالة من خلال زر ردود الفعل، سيطلق "واتساب" قريباً تأثيرات جديدة مع رسوم متحركة معه. وأوضحت الشركة كيفية عمل الميزة الجديدة من خلال مقطع فيديو، حيث تنبثق علامة تبويب بها خيارات ردود فعل متعددة عند تحديد رسالة داخل دردشة "واتساب". وعندما ينقر المستخدمون على أى من هذه الخيارات يتم إرسال رد الفعل فى شكل رسوم متحركة. وقد أفيد أن هذه الميزة قيد التطوير لـ"واتساب بيتا" على كل من هواتف أندرويد و"ios" وإصدار "واتساب ويب".

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