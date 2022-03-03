مؤسس مشروع أول عجلة كهربائية مصرية: سرعتها 50 كيلو فى الساعة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح العطار، خلال استضافته فى مسابقة الفرصة، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن العجلة الكهربائية تضم 5 أنظمة للقيادة، ويتم شحن بطاريتها كهربائيا ومن الممكن أن تواصل الشحن 5 ساعات متواصلة.

وأشار إلى أن بها نظامين، فمن الممكن أن تقودها عبر البدال أو الموتور، مؤكدا أنها تعتبر حلا لأزمة المواصلات التى تؤرق المصريين

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