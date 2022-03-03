جدة - نرمين السيد - وأوضح العطار، خلال استضافته فى مسابقة الفرصة، ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، أن العجلة الكهربائية تضم 5 أنظمة للقيادة، ويتم شحن بطاريتها كهربائيا ومن الممكن أن تواصل الشحن 5 ساعات متواصلة.
وأشار إلى أن بها نظامين، فمن الممكن أن تقودها عبر البدال أو الموتور، مؤكدا أنها تعتبر حلا لأزمة المواصلات التى تؤرق المصريين
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسس مشروع أول عجلة كهربائية مصرية: سرعتها 50 كيلو فى الساعة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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