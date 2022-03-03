لعشاق الألعاب.. هاتف جديد مميز من لينوفو «فيديو»

جدة - نرمين السيد - ويبدأ سعر الهاتف الذكى Legion Y90 الجديد من نحو 633 دولارا أمريكيا. وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكى الفاخر يأتى مزودا بشاشة AMOLED قياس 6.9 بوصة وبدقة وضوح 2460 × 1080 بيكسل. ويبلغ معدل تنشيط الصورة 144 هرتز، بينما تبلغ درجة السطوع 1300 نيت. وينبض بداخل الهاتف الذكى الجديد المعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1 مع ذاكرة وصول عشوائى بسعة تتراوح بين 12 و18 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة تتراوح بين 256 و640 جيجابايت. ويشتمل الهاتف الذكى Legion Y90 على وحدة كاميرا ضخمة على منتصف الجانب الخلفى، والتى تشتمل على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 64 ميجابيكسل وكاميرا أخرى واسعة الزاوية للغاية. وتم تجهيز الهاتف الذكى ببطارية سعة 5600 مللى أمبير ساعة، والتى يتم شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة حتى 68 وات.

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