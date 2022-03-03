مصرى ينجح فى جر مترو الأنفاق: أتمنى سحب سفينة 800 طن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال مداخلة له فى برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه سعيد برفع رأس مصر أمام العالم كله، بعدما حمل لقب أقوى رجل في العالم، بعد تفوقه على المنافس الهندي بفارق 3 طن،

وكشف أشرف كابونجا، تفاصيل جره لمترو الأنفاق، قائلا إنه استطاع سحب 180 طن وهو وزن عربات المترو.

وأكد أنه قدم طلبا منذ أسبوعين لجر مترو الأنفاق، وعلى الفور وافق عليه وزير النقل كامل الوزير.