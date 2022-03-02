جدة - نرمين السيد - وقال أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فى مصر، إن غالبية الظواهر الفلكية ستكون اقترانات طبيعية مثل اقتران القمر والمريخ واقتران كوكبى الزهرة وزحل، وهى عبارة عن ظهور جرمين فى السماء قريبين من بعضهما البعض.
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة DMC المصرية أن الاقتران عبارة عن اقتراب ظاهرى وليس حقيقيا.
ولفت إلى أن سماء مصر تشهد 8 اقترانات فى مارس، منها من يمكن رؤيته بالعين المجردة عدا اقتران القمر بالحشد النجمى "خلية النحل"، والذى يلزمه ارتداء تليسكوب من أجل رصده ورؤيته.
وتابع أن هناك ظاهرة فلكية تشهدها السماء وهى اقتران القمر وعطارد وزحل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى مارس.. 11 ظاهرة فلكية فى مصر يمكن مشاهدتها بالعين المجردة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.