غضب على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب فيديو إهانة رجل أعمال من أجل منشفة

جدة - نرمين السيد - ويظهر مقطع فيديو إجبار أحد الفنادق لرجل أعمال على فتح حقيبة السفر قبل المغادرة بتهمة سرقة "منشفة".
وتبين أن رجل الأعمال اللبنانى هو جمال قعور، رئيس مجلس إدارة شركات أوركا فى غرب إفريقيا، الذى حافظ على هدوئه وأراد توثيق ما يحدث من خلال تصوير ذلك، لكن موظفا فى الفندق طلب من المصور التوقف عن ذلك، ليظهر بعدها أن إدعاءات الفندق واهية.
زعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعى عن سخطهم مما أقدم عليه الفندق، ومن إهانته لرجل أعمال من أجل منشفة، فى وقت مكث فيه القعور فى الفندق لمدة 10 أيام لقاء مبلغ 600 دولار بالليلة الواحدة، أى أنه دفع 6 آلاف دولار، ومع ذلك اتهم من قبل إدارة الفندق بالسرقة فضلا عن تعرضه لإمكانية تأخره عن رحلته، حيث أطلعهم بحسب ما ظهر فى الفيديو الملتقط أن طائرته ستقلع بعد ساعة ومع ذلك لم يبال الموظف.
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