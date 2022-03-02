زوجان يعثران على لؤلؤة بآلاف الدولارات فى طبق المحار

جدة - نرمين السيد - ويعيش الزوجان ماريا ومايكل سبريسلر فى نيوجيرسى الأمريكية، وأثناء زيارتهما لمطعم "لوبستر هاوس" لتناول الطعام، وجدا لؤلؤة تقدر قيمتها بآلاف الدولارات.

وقال مايكل لصحيفة "إندبندنت": "كنت أتناول المحارة رقم 12، وعندما التقطتها بالشوكة بدت ثقيلة نوعاً ما، لكننى لم أفكر فى الأمر، ثم عندما بدأت فى تناولها لاحظت وجود شىء ما فى فمى".

واعتقد سبريسلر أنه كسر سنا، ولكن سرعان ما أدرك أنها كانت لؤلؤة قطرها 8.8 ميلليمتراً، وقررا الثنائى الاحتفاظ بها لعدم وجود أى نية لبيعها.

وقالت الزوجة: "لقد تناولنا العشرات والعشرات من المحار، ولم نعثر على أى شىء من هذا القبيل، لذا كان الأمر مثيراً للغاية".

وقد يكون الزوجان عثرا على اللؤلؤة فى المحار، لكن كل الرخويات بما فى ذلك بلح البحر والأصداف الصغيرة يمكنها صنع لؤلؤ من الناحية الفنية، أما معظم تلك الموجودة فى السوق فهى مستزرعة، يتم بذرها يدوياً وبكميات كبيرة، ومن المحتمل أن تكون قيمتها أقل بكثير من اللؤلؤ الطبيعى، اعتماداً على الحجم والشكل واللون والبريق وجودة الصدفة.