قبل طرحه.. أهم مواصفات هاتف شاومى الجديد Redmi Note 11E Pro

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Redmi Note 11E Pro" بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080 × 2400 بيكسل، وتكون محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

ويزود الهاتف بكاميرا رئيسية خلفية بمستشعر ISOCELL HM2 بدقة 108 ميجابيكسل، متصلة بعدسة مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 16 ميجابيكسل قادرة على التقاط صور سيلفى ومحادثات الفيديو بجودة عالية، كما تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR4X، بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD بما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويحتوى على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، يمكن شحنها من صفر إلى أكثر من 50٪ فى غصون 15 دقيقة فقط.

ويتوفر الهاتف "Redmi Note 11E Pro" بـ 3 ألوان وهم الأسود والأزرق والأبيض، بسعر يصل إلى 190 دولار أى ما يعادل 2900 جنيه مصرى.