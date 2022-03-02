كالعادة مع بداية صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يتصدر تويتر

جدة - نرمين السيد - وعلق الإعلامى أحمد يونس على تصدره تريند تويتر، وقال: "#فوق وروق مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وقالوا: "رقم واحد كالعادة"، "ياللى مروقها علينا يا غالى"، "الإذاعة فى مصر يعنى يونس".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.