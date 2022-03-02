جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة العلوم الكورية الجنوبية ليم هى -سوك، إن كوريا ستدفع لتسويق خدمات الجيل السادس (6G) بحلول عام 2028 تقريبا.. مشيرة إلى أن الشبكة ستكون أسرع 50 مرة من الحالية وستقوم بتغطية موسعة تصل إلى 10 كيلومترات فوق سطح الأرض.





ونقلت وكالة يونهاب عن الوزيرة قولها خلال مشاركتها فى ملتقى عالم الهاتف النقال (MWC) 2022، ببرشلونة، أن كوريا الجنوبية حققت تقدما ملموسا فى سرعة شبكة الجيل الخامس وتغطيتها منذ أن أصبحت أول دولة تقوم بتسويق خدمات هذه الشبكة فى أبريل 2019. وأوضحت أن كوريا الجنوبية ستمضى قدما لاكتشاف عصر جديد مع التقنيات الرقمية المبتكرة، بما يشمل الميتافيرس وسلسلة الكتل والذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا الكلاود.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية: تسويق خدمات الجيل السادس «6G» بحلول 2028 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.