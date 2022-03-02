سيدة أمريكية تكتشف رسائل عمرها 70 عاما فى غرفة سرية بمنزلها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، شعرت "آنا" التى تعيش فى مقاطعة هنريكو بولاية فرجينيا، بالصدمة، عندما اكتشفت بابًا مخفيًا لقسم مغلق فى منزلها، بينما كانت تقوم ببعض الأعمال المنزلية.

وعندما دخلت، وجدت مئات الرسائل المكتوبة بخط اليد الموجهة إلى امرأة تدعى "بيتى سو ماكغى"- بعضها صاغها رجل يُدعى "فانس هيرشيل لونج"، يظهر حبه لـ "بيتى" فيها.

تأثرت آنا بقصة حب الزوجين المقنعة، فأصبحت مصممة على العثور على بيتى وفانس - أو أحفادهما- وانطلقت فى مهمة للبحث.

وقالت "آنا"، إنها كانت تأمل فى العثور على "كنز" فى الغرفة المخفية، ولكن بدلاً من ذلك، وجدت شيئًا أكثر خصوصية.

وعلى الرغم من اعتراف آنا بأنها شعرت بقليل من "التطفل" نظرًا لإقدامها على قراءة هذه الرسائل، التى يزيد عمرها عن 70 عامًا، إلا أنها قالت إنها أثارت لديها رغبة فى معرفة المزيد.

وأضافت السيدة الأمريكية أن هذه الرسائل تطرح الكثير من الأسئلة بدافع الفضول حول قصة حب، واصفة الأمر بأنه يبدو أنيقًا.

فى النهاية، تمكنت من التواصل مع حفيدهما، وأرسلت الآن الرسائل إليه، بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعى.