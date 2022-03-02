عاجل.. آبل تعلق بيع جميع منتجاتها فى روسيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ سى إن إن"، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا قالت فيه إنها "قلقة للغاية" بشأن العملية العسكرية التى تقودها روسيا، وردا على ذلك، "أوقفت مؤقتا جميع مبيعات المنتجات" فى البلاد.

وأضافت "آبل" أنها اتخذت تحركات للحد من الوصول إلى الخدمات الرقمية، مثل Apple Pay، داخل روسيا، وقيدت توافر تطبيقات وسائل الإعلام الحكومية الروسية خارج البلاد.

وقالت آبل: "فى الأسبوع الماضى، أوقفنا جميع الصادرات إلى قناة مبيعاتنا فى البلاد. وتم تقييد خدمة Apple Pay وغيرها من الخدمات. لم تعد أخبار روسيا اليوم ولا سبوتنيك متاحة للتنزيل من App Store خارج روسيا". "وقد قمنا بتعطيل كل من حركة المرور والحوادث الحية فى خرائط Apple فى أوكرانيا كإجراء وقائى وسلامة للمواطنين الأوكرانيين".

وفى سياق متصل، كان قد بدأ كل من "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر" فى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى الذى تشاركه وسائل الإعلام الروسية، وقالت شركة Netflix أيضًا إنها ترفض بث القنوات التلفزيونية الحكومية الروسية فى البلاد.

بعد أنباء عن قرار شركة آبل يوم الثلاثاء، غرد وزير التحول الرقمى الأوكرانى ميخايلو فيدوروف بأن الرئيس التنفيذى لشركة آبل، تيم كوك، يجب أن "ينهى هذه المهمة"، كما حث الشركة مرة أخرى على منع الوصول إلى متجر التطبيقات الخاص بها فى روسيا.