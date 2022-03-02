أجمل شواطئ أوروبا يمكن زيارتها فى 2022 «صور»

جدة - نرمين السيد - وضمت القائمة 10 شواطئ، هى الأجمل لزيارتها خلال موسم صيف 2022 الجارى. وجاء فى مقدمة القائمة شاطئ Spiaggia dei Conigli بمدينة Lampedusa الإيطالية. وفى المركز الثانى يأتى شاطئ Praia da Falésia بمدينة Olhos de Agua البرتغالية. وفى المركز الثالث يأتى شاطئ Playa de Muro Beach بمدينة Majorca فى إسبانيا. وفى المركز الرابع يأتى شاطئ Nissi Beach فى قبرص. وفى المركز الخامس يأتى شاطئ Balos Lagoon فى مدينة كريت باليونان. وفى المركز السادس يأتى شاطئ Kleftiko Beach فى مدينة Milos فى اليونان. وفى المركز السابع يأتى شاطئ Luskentyre فى مدينة Isle of Harris فى المملكة المتحدة. وفى المركز الثامن يأتى شاطئ Bamburgh Beach فى مدينة Northumberland فى المملكة المتحدة. وفى المركز التاسع يأتى شاطئ Sotavento Beach فى مدينة Fuerteventura فى إسبانيا. وفى المركز العاشر يأتى شاطئ Spiaggia di Cala Rossa فى مدينة Isola di Favignana فى إيطاليا.

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