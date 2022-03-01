مواصفات وسعر هاتف G91 Max الرهيب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الأمريكية أن هاتفها الذكى G91 Max الجديد يأتى مزودا بشاشة قياس 6.8 بوصة وبدقة وضوح 2460 × 1080 بيكسل، بينما يبلغ معدل تنشيط الصورة 60 هرتز. وينبض بداخل الهاتف الذكى المعالج Helio G95 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، والتى يمكن توسيعها بواسطة بطاقة microSD. وتطرح بلو الهاتف الجديد بسعر يبلغ 230 دولارا أمريكيا. ويشتمل الهاتف الذكى على كاميرا رئيسية بدقة وضوح 108 ميجابيكسل، والتى يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 صورة فى الثانية، بينما تبلغ دقة وضوح الكاميرا الأمامية 16 ميجابيكسل. ويمكن شحن الهاتف الذكى G91 Max الجديد لاسلكيا بقدرة شحن تصل إلى 10 وات. منتجات BLU هى شركة أمريكية مقرها فى ميامى، فلوريدا، والتى تصمم وتصنع أجهزة محمولة جذابة ومبتكرة وبأسعار معقولة تركز على تلبية احتياجات الشخص العادى.

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