مصنوعة مخصوص.. كيم كارداشيان تشترى طائرة بسعر خرافى (صور)

جدة - نرمين السيد - واستخدمت كيم تلك الطائرة الخاصة أثناء عودتها من إيطاليا إلى لوس أنجلوس بعد انتهاء أسبوع الموضة فى ميلانو، وفقا لما جاء فى موقع "the sun".

وأشار الموقع إلى أن كيم كارداشيان استعانت بها أثناء سفرها من ميلانو إلى لوس أنجلوس، والتى بلغ سعرها 150 مليون دولار وأطلقت عليها اسم "Kim Air".

وأوضحت للصحيفة البريطانية أنها قامت بتصنيعها من الصفر، حيث تتميز بمقاعد جلدية وتفاصيل من قماش الكشمير الكريمى.

وانتظرت كيم طائراتها لمدة عام لأجل الحصول عليها بعد تنفيذها خصيصا لها، حيث جاءت بتصميم داخلى باللون الكريمى والمقاعد الجلدية، وهو نفس تصميم منزلها.