فيتنام الوجهة السياحية الأكثر بحثا على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - ويأتى تزايد عمليات البحث مع سعى الدولة الآسيوية لإعادة فتح أبوابها بالكامل أمام السياحة الوافدة فى الشهر المقبل.

وحسب صيحفة "فى إن إكسبريس" الفيتنامية فأن دولة تشيلى جاءت فى المركز الثانى بعد فيتنام خلال نفس الفترة بين ديسمبر وفبراير بنسبة بحث بلغت أكثر من 50%، ثم جاءت نيوزيلندا وسريلانكا وبلغاريا وكرواتيا بنسب تزيد على 25%، بحسب ما ورد فى بيانات صدرت على موقع "ديستينيشن إنسايتس" التابع لمحرك بحث "جوجل".

وكانت مدينة "هو تشى مينه" - وهى أكثر مدن فيتنام ازدحاما - الوجهة التى حظت بأكبر عدد من عمليات البحث من جانب الزائرين الدوليين، ثم تلتها "هانوى" و"دا لات" و"فو كوك" و"نا ترانج".

جدير بالذكر أن فيتنام استأنفت تشغيل الرحلات الجوية التجارية إلى 20 من أصل 28 دولة ومنطقة كانت تقوم بإرسال رحلات جوية مباشرة إليها قبل تفشى جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعيد فيتنام فتح أنشطة السياحة الداخلية والخارجية اعتبارا من 15 من مارس، تحت ظروف طبيعية جديدة، حيث ستسمح للسائحين الأجانب بزيارة البلاد بدون حجز برامج سياحية.

وفيتنام من الوجهات السياحية المتميزة فى جنوب شرق أسيا حيث إنها تتميز بالعديد من الأماكن الرائعة التى يمكن التوجه إليها حيث الشواطئ الخلابة والجبال التى تكسوها النباتات الخضراء إلى جانب المعالم الأثرية والحضارية.

كما تتمتع عاصمة فيتنام هانوى بالمعمار العريق وثقافة جنوب شرق آسيا حيث يوجد العديد من المزارات التاريخية والمتاحف والمعابد الأثرية التى يمكن الإستمتاع بها.

كما تتميز بالطبيعة الخلابة حيث الجبال الخضراء والمتنزهات، ومن أشهر الأماكن السياحية التى يحرص السائحين على زيارتها هناك بحيرة هوان كيم حيث يمكنهم الحصول على إطلالة رائعة فى أحد الفنادق التى تطل على البحيرة والتى توجد فى حى هانوى التاريخى والذى يتميز بالهندسة المعمارية.