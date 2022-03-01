Narzo 50.. هاتف جديد لعشاق الألعاب

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الجديد يشتمل على شاشة قياس 6.6 بوصة وتعمل بدقة الوضوح FHD+، ويمكن للمستخدم ضبط معدل تنشيط الصورة من 30 إلى 120 هرتز، وتعمل اللوحة بمعدل أخذ العينات اللمسى 240 هرتز، وبالتالى فإنه يتناسب مع عشاق الألعاب.

وينبض بداخل هاتف ريلمى الجديد المعالج ميديا تيك Helio G96 مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاشية UFS-2.1 سعة 64 أو 128 جيجابايت، والتى يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

وتأتى البطارية بسعة 5000 مللى أمبير ساعة، والتى يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 33 وات عن طريق منفذ USB-C، ويعتمد الهاتف الذكى الجديد على نظام التشغيل ريلمى UI 3.0، الذى يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

وعلى الجانب الخلفى قامت ريلمى بتركيب وحدة الكاميرا الثلاثية؛ حيث يعمل المستشعر الرئيسى بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا ماكرو وكاميرا لاحتساب بيانات العمق بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما، وتظهر كاميرا السيلفى فى ثقب على اليسار أعلى الشاشة وتعمل بدقة 16 ميجابيكسل.