تطبيق تيك توك يزيد فترة عرض الفيديوهات.. اعرف المدة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وزادت مدة الفيديوهات إلى 10 دقائق بعد أن كانت 3 دقائق، والذى يعد هو التحديث الأكبر على الإطلاق لتشجيع منشىئ المحتوى عند استخدام التطبيق.

وتعتبر ميزة زيادة المدة واحدة من الميزات التى تساعد التطبيق فى منافسة التطبيقات الأخرى مثل يوتيوب.

وصرح متحدث باسم تطبيق TikTok فى بيان لـ "The Verge": "نحن دائمًا نفكر فى طرق جديدة لإضفاء قيمة على مجتمعنا وإثراء تجربة تيك توك، وفى العام الماضى، قدمنا مقاطع فيديو أطول، ما منح مجتمعنا مزيدًا من الوقت لإنشاء المحتوى والترفيه على تيك توك".

وأضاف المتحدث : "نحن متحمسون لبدء طرح القدرة على تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 10 دقائق فى تيك توك، والتى نأمل أن تطلق العنان لمزيد من الإمكانات الإبداعية لمنشىئ المحتوى فى جميع أنحاء العالم".