كويكب ضخم يقترب من الأرض وناسا تحذر

جدة - نرمين السيد - وأشار مركز ناسا، لدراسة الأجسام القريبة من الأرض، إلى أن الكويكب يعرف باسم "2001 CB21" والذى سيقترب من الأرض فى 4 مارس فى تمام الساعة 7:59 صباحا بتوقيت جرينتش (9.59 بتوقيت القاهرة).
وصنف علماء الفلك الكويكب بأن خطره محتمل، حيث يبلغ قطره المقدر فى حدود 560-1300 متر، ويسير بسرعة حوالى 36800 ميل فى الساعة.
وتصنف ناسا الكويكبات التى تقع على بعد أقل من 7.5 مليون كيلومتر من الأرض على أنها "خطرة" لكن الخبراء يؤكدون أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن هذا الكويكب.
ومن المتوقع أن يقترب الكويكب على مسافة 3 ملايين ميل من الأرض، وهى 12 ضعف المسافة بين القمر والأرض، لذا يمكنك أن تطمئن إلى أن الاقتراب لن يكون مروعا.
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