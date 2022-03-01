مستخدمون يشكون تعطل خدمات فيسبوك فى بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الآلاف أبلغوا عن عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم على المنصة.

وذكر أكثر من 4 آلاف شخص أنهم لا يستطيعون الوصول إلى موقع التواصل الاجتماعى فى جميع أنحاء البلاد.

جدير بالذكر أن المستخدمين فى روسيا واجهوا أعطال فى منصات "فيسبوك" و"إنستجرام" و"تويتر" خلال الأيام القليلة الماضية.