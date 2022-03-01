جدة - نرمين السيد - وأعلنت منصة إنستجرام أنها بصدد جعل كل مقاطع الفيديو عبر تطبيقها الرئيسى، والذى سيخضع لتحسينات خلال الفترة المقبلة.
وتوصلت الشركة إلى ذلك بعد تركت علامتها التجارية IGTV فى أكتوبر الماضى، وقررت تحويله إلى Instagram Video، معللة أن IGTV لن يُحذف ولكن ستتغيير علامته التجارية، ويتحول تركيزها لـ Reels.
وتنوى Instagram خوض تجربة إعلانية جديدة تتيح للمستخدمين جنى الأرباح من الإعلانات المعروضة عبر Reels، من خلال برنامج مكافآت Reels، الذى يوفر لصناع المحتوى فرصًا لجنى المال شهرياً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنستجرام يوقف دعم تطبيق «IGTV» فى مارس الجارى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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