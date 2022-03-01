فندق يهين رجل أعمال شهير بسبب «فوطة»! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر جمال قعور، رجل الأعمال اللبنانى الشهير، فى الفيديو محافظًا على هدوئه لدى إجباره من قبل أحد موظفى الفندق على فتح حقيبته قبل المغادرة، كما أراد تسجيل ما حدث من خلال تصويره، وانتهت تلك الواقعة ببراءة رجل الأعمال من اتهام موظف الفندق.

وعبر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى عن غضبهم حيال تلك الواقعة التى اعتبروها إهانة من الفندق لرجل الأعمال من أجل فوطة، على الرغم من أنه مكث عشرة أيام نظير 600 دولار لـ الليلة الواحدة أى ما ما جموعه 6 آلاف دولار.

الأضرار التى تعرض لها رجل الأعمال اللبنانى لم تقتصر على الإهانة بل إنه تعرض لإمكانية تأخره عن ميعاد رحلته التى أخبر إدارة الفندق أنها بعد ساعة ولكن الموظف لم يبالِ بذلك.

وفى رد فعل على الواقعة، وجه وزير السياحة اللبنانى وليد نصار قسم الشرطة السياحية بفتح تحقيق فورى مع الفندق وكشف حقيقة ما حدث، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد الانتهاء من التحقيقات.