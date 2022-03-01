آبل تطور أيفون قابل للطى.. وتكشف موعد إصداره

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الجهاز شاشة مزدوجة تلغى الحاجة إلى لوحة مفاتيح فعلية ولوحة تتبع يكون التنقل والكتابة عبر الجهاز قائما على شاشة اللمس بالكامل.
وأصدرت شركة لينوفو جهازا مشابها يسمى ThinkPad X1 Fold، ويتميز بشاشة بقياس 13 إنشا تطوى فى المنتصف لتصبح حاسب محمول بشاشة تعمل باللمس. ولكن لينوفو لم تتقن التكنولوجيا بعد.
ومن المفترض أن يظهر الجهاز للنور فى عام 2026، وتمتلك وقتا طويلا لتصحيح الأمور إذا كانت تطور بالفعل الجهاز القابل للطى.
وهناك مطالبات مستمرة للشركة بإصدار جهاز منخفض التكلفة يستهدف الأسواق الناشئة، ويمكن لجهاز بسعر 200 دولار أن يحقق نجاحات فى مناطق مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأجزاء من آسيا التى تعد حاليا معاقل أندرويد، وتسعى آبل لإصدار تقنية 5G من iPhone SE فى وقت مبكر من شهر مارس.
ويمكن أن تحقق الشركة المزيد من عائدات الخدمات الطويلة الأجل وتضيف أشخاصا إلى نظامها البيئى. وذلك من خلال توسيع قاعدة مستخدميها باستخدام آيفون المنخفض التكلفة.
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