وكشفت الشركة اليابانية النقاب - فى بيان اليوم -عن البطارية "4680" (بعرض 46 ملم وطول 80 ملم)، وهى حوالى خمس مرات أكبر من بطاريات شركة تسلا الحالية، مما يعنى أن صانع السيارات الكهربائية الأمريكى سيكون قادرًا على خفض تكاليف الإنتاج.
وأفاد موقع "جادجتس 360" التقنى بأنه من المتوقع أيضًا أن تعمل حزمة الطاقة الجديدة على تحسين نطاق المركبات، مما قد يساعد تسلا فى جذب المزيد من السائقين إلى المركبات الكهربائية.
وذكرت "تسلا" - فى بيان صحفى - أن باناسونيك ستبنى خطى إنتاج جديدين فى مصنع واكاياما التابع لها فى غرب اليابان لبناء البطاريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باناسونيك تبدأ إنتاج كميات كبيرة من بطاريات تسلا اعتبارًا من مارس 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.