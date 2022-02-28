فيفو تستعد لطرح أول هاتف قابل للطى

جدة - نرمين السيد - هاتف قابل للطى

وكشفت تسريبات عن أول هاتف ذكى قابل للطى يحمل العلامة التجارية لشركة فيفو، والذى يكون ضمن سلسلة العلامة الفرعية NEX التابعة للشركة الصينية.

ويحمل هاتف فيفو الجديد القابل للطى اسم "NEX X Fold"، والذى يتم بيعه بجانب هاتف آخر باسم "NEX X Note"، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "Weibo" الصينى.

NEX X Fold

ويزود NEX X Fold بشاشة مرنة قابلة للطي، بينما ستزود هاتف NEX X Note بشاشة كبيرة بشكل غير عادي، مما يعني أنه سيكون هاتف قياسي بشاشة بقياس 7 بوصة، وممن المحتمل أن يدعم العمل مع قلم ذكي يشبه قلم S Pen من سامسونج.

ويأتى الهاتف القابل للطى ببطارية تبلغ قوتها 4600 ميللى أمبير، والتى ستعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 80 وات، وتعتبر أسرع تقنية شحن سريع تصل إلى هاتف قابل للطى.

كما تستعد الشركة لطرح سلسلة من الهواتف الذكية الرائدة التى تحت اسم "Vivo X80"، وبها 4 طرازات وهى: X80 Pro و X80 و X80 Pro Plus و X80 SE.